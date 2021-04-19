РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. Строительство спортцентра с двумя ледовыми аренами в подмосковном Красногорске планируют достроить в мае, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проводит проверку хода строительства физкультурно-оздоровительного центра в микрорайоне Опалиха.

Согласно проекту, общая площадь помещений центра составит более 7 тыс. кв. м. Внутри расположится большая и малая ледовые арены с посещаемостью до 500 человек в сутки. Помимо ледовых арен, в комплексе разместятся спортивные залы, медицинский пункт, кафе, магазин сувенирной спортивной продукции, помещения администрации комплекса и персонала, методический кабинет, а также технические и хозяйственные помещения.

По информации генподрядчика, система централизованного холодоснабжения двух ледовых арен, которая будет установлена в ФОК, уже удостоилась награды на выставке «Мир климата 2020». Данная установка оснащена выносным воздушным конденсатором для круглогодичной эксплуатации спортивного комплекса.

«Объект строится в соответствии с графиком. На данный момент на строительной площадке ведутся работы по устройству кровли, фасада и отделка», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения работ – май 2021 года.