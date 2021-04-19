РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 апр. С начала года выявили семь недостатков по содержанию детских площадок в Дзержинском, сообщает пресс-служба главного управления Госадмтехнадзор Московской области.

Территориальным отделом № 15 Госадмтехнадзора Московской области ежедневно проводятся рейды по соблюдению правил и норм к состоянию и содержанию детских игровых площадок на территории городского округа Дзержинский.

В соответствии с требованиями областного законодательства, обслуживание детской игровой площадки включает в себя: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки, проверку и подтягивание узлов крепления, обновление окраски оборудования, смазку подшипников, обслуживание и восстановление ударопоглощающих покрытий и корректировку их уровня.

«С начала года сотрудниками отдела выявлено семь недостатков, все устранены в срок. Нарушения устранены в городском округе Дзержинский по адресам: Угрешская, 22; Угрешская, 6», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Работа по проверке детских игровых площадок проводится регулярно и будет продолжена, так как требованиями законодательства Московской области установлен высокий уровень к безопасности детской игровой инфраструктуры, и сотрудники Госадмтехнадзора старательно следят за выполнением этих требований лицами, ответственными за состояние и содержание детских игровых площадок.