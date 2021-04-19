РИАМО - 19 апр. Подмосковные власти распорядились оказать единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в честь 76-й годовщины Победы, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 25 тыс. рублей, вдовы и вдовцы участников ВОВ - по 15 тыс. рублей.

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплатят по 15 тыс. рублей. Аналогичные выплаты предусмотрены для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также тружеников тыла.

Россия будет отмечать 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. В честь праздника в Москве и еще порядка 30 российских городах состоятся военные парады. Ставшая традиционной акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

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