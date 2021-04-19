РИАМО - 19 апр. Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате, при этом для каждого субъекта будет свой поток трансляции, сообщила журналистам сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.
Шествия «Бессмертного полка» проходят в День Победы с 2012 года. Люди несут на табличках фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия проходят не только в России, но и за рубежом.
На сегодняшний день организаторы шествия не могут взять на себя ответственность за проведение очной акции с учетом требований Роспотребнадзора.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии