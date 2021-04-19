РИАМО - 19 апр. Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате, при этом для каждого субъекта будет свой поток трансляции, сообщила журналистам сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», - сказала Цунаева.

Шествия «Бессмертного полка» проходят в День Победы с 2012 года. Люди несут на табличках фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия проходят не только в России, но и за рубежом.

На сегодняшний день организаторы шествия не могут взять на себя ответственность за проведение очной акции с учетом требований Роспотребнадзора.

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