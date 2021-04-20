Как стать донором крови в Москве и Подмосковье

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Коломна (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
+8˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как стать донором крови в Москве и Подмосковье
Шпаргалки

Как стать донором крови в Москве и Подмосковье

Национальный день донора отмечается 20 апреля. Как сдать кровь в Москве и Подмосковье, читайте в инструкции РИАМО.
© РИАМО,   Татьяна Коробейник
1

Кто может стать донором

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

На доноров Московского региона распространяются те же правила, что действуют на территории России.

Во-первых, необходимо иметь гражданство РФ либо вид на жительство сроком не менее года.

Во-вторых, человеку должно исполниться 18 лет (либо полная дееспособность приобретена им до достижения этого возраста в соответствии с законом).

В-третьих, вес донора должен составлять не менее 50 кг. В-четвертых, донорство — добровольное мероприятие, поэтому потребуется согласие человека.

Наконец, у потенциального донора не должно иметься абсолютных и временных противопоказаний к процедуре.

Как оформить ежегодную выплату донорам в Подмосковье>>

2

Противопоказания к сдаче крови

  пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Абсолютные противопоказания к сдаче крови — это сифилис, ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты, заболевания крови, онкологические недуги. Также не могут стать донорами люди, употребляющие наркотические и психотропные вещества.

Временные ограничения для донорства имеют разные сроки. Так, стать донором можно:

  • после окончания менструации — через 5 дней;
  • после удаления зуба — через 10 дней;
  • после приема антибиотиков — через 14 дней;
  • после ангины, гриппа, ОРВИ — через 30 дней;
  • после окончания лактации — через 3 месяца;
  • после хирургической операции — через 4 месяца;
  • после аборта — через полгода;
  • после родов — через год;
  • после пирсинга или татуировки — через год;
  • после прививки или введения иммуноглобулина — ограничение от одного месяца до года (в зависимости от препарата).
  • Если вы чувствуете недомогание, озноб, першение в горле и другие проявления простудных и вирусных заболеваний, донацию лучше отложить. В любом случае признаки заболеваний обнаружатся при исследовании крови, и ее забракуют, а вы получите отвод от сдачи крови на определенный срок.
3

Как подготовиться к донации

  страница пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте»

За 72 часа до процедуры нельзя принимать лекарственные препараты, содержащие аспирин и анальгетики. За 48 часов следует полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. За час до сдачи крови нельзя курить.

Накануне, а также в день донации нужно исключить из рациона жареные, жирные, острые и копченые блюда, колбасные изделия, фастфуд. В список гастрономических ограничений для доноров также включены: мясо, рыба, молочная продукция, яйца, шоколад, орехи, сухофрукты, бананы. Завтрак перед сдачей крови может состоять, например, из таких блюд, как: каша на воде, хлеб, порция макарон, фрукты, сладкий чай с сухим печеньем, сухариками или сушками.

Лучше всего на кроводачу организм реагирует в утренние часы. Чем раньше происходит сдача крови, тем легче переносится эта процедура. После полудня, как правило, кровь рекомендуют сдавать постоянным донорам.

День донора: мифы и реальность о сдаче крови>>

4

Где принимают кровь в Москве и Подмосковье

  сайт администрации городского округа Щелково

Сдать кровь можно на станциях переливания крови. Их адреса можно посмотреть на сайте Службы крови, выбрав регион (Москва или Московская область) и далее – район или городской округ. Для удобства на сайте представлена карта станций, информация о режиме работы и контакты каждого пункта приема крови.

Чтобы сдать кровь в удобном для вас учреждении, заранее позвоните по указанному телефону или единому номеру горячей линии: 8 800 333 33 30.

5

Что взять с собой

© пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

На станции переливания крови при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Если кровь сдается впервые, следует взять результаты флюорографического исследования. Кроме того, мужчинам, которые проходят донацию впервые, следует иметь военный билет и приписное удостоверение. В связи с эпидемиологической опасностью по Covid-19 также следует использовать средства индивидуальной защиты: маску и перчатки.

Почетный донор России Любовь Кулешова: сдавать кровь – полезно и благородно>>

6

Как проходит медосмотр и донация

© Мытищинское информагентство,   Дмитрий Белицкий

В регистратуре потенциальный донор предъявляет удостоверение личности и заполняет анкету. Данные вносятся в регистрационную базу единого донорского центра и выдается карта донора.

Если вы уже сдавали кровь в этом регионе и проходите донацию не чаще двух раз в год, медицинское обследование не требуется. Тем, кто сдает кровь впервые, третий раз в течение одного года или был донором в другом регионе, потребуется пройти медицинское обследование, включающее осмотр терапевта и лабораторное экспресс-исследование биоматериала. Медицинскому специалисту необходимо сообщить достоверную и исчерпывающую информацию о:

  • хронических и перенесенных инфекционных заболеваниях;
  • аллергических реакциях;
  • принимаемых лекарствах;
  • сделанных в течение года хирургических операциях и вакцинациях;
  • пребывании на территориях, где присутствует очаг инфекционных и эпидемиологических заболеваний;
  • контактах с инфицированными больными;
  • работе на опасном или вредном производстве.

В рамках обследования потенциальному донору измерят пульс, артериальное давление, температуру тела, вес, проведут визуальный осмотр кожных покровов, ротовой полости, прослушают сердце и легкие.

На основе данных осмотра и исследования врач составляет заключение, допускается ли человек к донации, а также определяет вид донорства и допустимый объем взятия крови или ее компонентов.

Если вы продходите по всем необходимым параметрам, вас направляют на процедуру взятия крови. Если возникают сомнения, потенциального донора направляют на консультацию в поликлинику по месту прикрепления.

7

Советы после сдачи крови

© пресс-служба администрации г.о. Подольск

После кроводачи следует посидеть в расслабленном состоянии 10-15 минут. Если чувствуете слабость и головокружение, обратитесь за помощью к медперсоналу станции крови. Если недомоганий нет, можно идти домой.

В течение трех-четырех часов после процедуры сдачи крови не следует снимать и мочить повязку, в противном случае может образоваться гематома. В течение двух часов после донации лучше воздержаться от курения. В следующие несколько дней для лучшего восстановления организма важно хорошо питаться, пить достаточно воды, избегать физического перенапряжения и не употреблять алкоголь.

Главврач областной Станции переливания крови: любая группа крови может стать редкой>>

8

Бонусы за донорство

© Пушкинское ИА,   Николай Ильницкий

Донорам по закону предоставляется два выходных дня по месту работы с сохранением среднего заработка за этот срок. Это могут быть дни прохождения медицинского обследования и сдачи крови либо другие два любых дня на усмотрение донора и по согласованию с работодателем. Также после забора крови донор получает бесплатное горячее питание либо денежную компенсацию на обед.

Почетные доноры России имеют право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных медучреждениях в рамках ОМС, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, а получают ежегодную денежную выплату.

Почетные доноры Москвы, проживающие в столице (при условии дальнейшей сдачи крови на городских станциях не менее трех раз или плазмы не менее семи раз или тромбоцитов не менее семи раз ежегодно в течение последующих лет), имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также скидки в размере 50% на оплату ЖКХ и покупку лекарств.

9

Как часто можно сдавать кровь и ее компоненты

© Фото,Подольское ИА

Мужчинам можно проходить процедуру донации крови не более 5 раз в год, женщинам — не более 4 раз в год. Сдавать плазму можно не более 20 раз в год, тромбоциты — не более 10 раз в год.

При этом интервал между процедурами должен составлять не менее 60 дней — для донации крови; не менее 14 дней — для сдачи компонентов крови (тромбоцитов, плазмы); 60-180 дней — для донорства эритроцитов.

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё