Как стать донором крови в Москве и Подмосковье

Кто может стать донором
На доноров Московского региона распространяются те же правила, что действуют на территории России.
Во-первых, необходимо иметь гражданство РФ либо вид на жительство сроком не менее года.
Во-вторых, человеку должно исполниться 18 лет (либо полная дееспособность приобретена им до достижения этого возраста в соответствии с законом).
В-третьих, вес донора должен составлять не менее 50 кг. В-четвертых, донорство — добровольное мероприятие, поэтому потребуется согласие человека.
Наконец, у потенциального донора не должно иметься абсолютных и временных противопоказаний к процедуре.
Противопоказания к сдаче крови
Абсолютные противопоказания к сдаче крови — это сифилис, ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты, заболевания крови, онкологические недуги. Также не могут стать донорами люди, употребляющие наркотические и психотропные вещества.
Временные ограничения для донорства имеют разные сроки. Так, стать донором можно:
- после окончания менструации — через 5 дней;
- после удаления зуба — через 10 дней;
- после приема антибиотиков — через 14 дней;
- после ангины, гриппа, ОРВИ — через 30 дней;
- после окончания лактации — через 3 месяца;
- после хирургической операции — через 4 месяца;
- после аборта — через полгода;
- после родов — через год;
- после пирсинга или татуировки — через год;
- после прививки или введения иммуноглобулина — ограничение от одного месяца до года (в зависимости от препарата).
- Если вы чувствуете недомогание, озноб, першение в горле и другие проявления простудных и вирусных заболеваний, донацию лучше отложить. В любом случае признаки заболеваний обнаружатся при исследовании крови, и ее забракуют, а вы получите отвод от сдачи крови на определенный срок.
Как подготовиться к донации
За 72 часа до процедуры нельзя принимать лекарственные препараты, содержащие аспирин и анальгетики. За 48 часов следует полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. За час до сдачи крови нельзя курить.
Накануне, а также в день донации нужно исключить из рациона жареные, жирные, острые и копченые блюда, колбасные изделия, фастфуд. В список гастрономических ограничений для доноров также включены: мясо, рыба, молочная продукция, яйца, шоколад, орехи, сухофрукты, бананы. Завтрак перед сдачей крови может состоять, например, из таких блюд, как: каша на воде, хлеб, порция макарон, фрукты, сладкий чай с сухим печеньем, сухариками или сушками.
Лучше всего на кроводачу организм реагирует в утренние часы. Чем раньше происходит сдача крови, тем легче переносится эта процедура. После полудня, как правило, кровь рекомендуют сдавать постоянным донорам.
Где принимают кровь в Москве и Подмосковье
Сдать кровь можно на станциях переливания крови. Их адреса можно посмотреть на сайте Службы крови, выбрав регион (Москва или Московская область) и далее – район или городской округ. Для удобства на сайте представлена карта станций, информация о режиме работы и контакты каждого пункта приема крови.
Чтобы сдать кровь в удобном для вас учреждении, заранее позвоните по указанному телефону или единому номеру горячей линии: 8 800 333 33 30.
Что взять с собой
На станции переливания крови при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Если кровь сдается впервые, следует взять результаты флюорографического исследования. Кроме того, мужчинам, которые проходят донацию впервые, следует иметь военный билет и приписное удостоверение. В связи с эпидемиологической опасностью по Covid-19 также следует использовать средства индивидуальной защиты: маску и перчатки.
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Как проходит медосмотр и донация
В регистратуре потенциальный донор предъявляет удостоверение личности и заполняет анкету. Данные вносятся в регистрационную базу единого донорского центра и выдается карта донора.
Если вы уже сдавали кровь в этом регионе и проходите донацию не чаще двух раз в год, медицинское обследование не требуется. Тем, кто сдает кровь впервые, третий раз в течение одного года или был донором в другом регионе, потребуется пройти медицинское обследование, включающее осмотр терапевта и лабораторное экспресс-исследование биоматериала. Медицинскому специалисту необходимо сообщить достоверную и исчерпывающую информацию о:
- хронических и перенесенных инфекционных заболеваниях;
- аллергических реакциях;
- принимаемых лекарствах;
- сделанных в течение года хирургических операциях и вакцинациях;
- пребывании на территориях, где присутствует очаг инфекционных и эпидемиологических заболеваний;
- контактах с инфицированными больными;
- работе на опасном или вредном производстве.
В рамках обследования потенциальному донору измерят пульс, артериальное давление, температуру тела, вес, проведут визуальный осмотр кожных покровов, ротовой полости, прослушают сердце и легкие.
На основе данных осмотра и исследования врач составляет заключение, допускается ли человек к донации, а также определяет вид донорства и допустимый объем взятия крови или ее компонентов.
Если вы продходите по всем необходимым параметрам, вас направляют на процедуру взятия крови. Если возникают сомнения, потенциального донора направляют на консультацию в поликлинику по месту прикрепления.
Советы после сдачи крови
После кроводачи следует посидеть в расслабленном состоянии 10-15 минут. Если чувствуете слабость и головокружение, обратитесь за помощью к медперсоналу станции крови. Если недомоганий нет, можно идти домой.
В течение трех-четырех часов после процедуры сдачи крови не следует снимать и мочить повязку, в противном случае может образоваться гематома. В течение двух часов после донации лучше воздержаться от курения. В следующие несколько дней для лучшего восстановления организма важно хорошо питаться, пить достаточно воды, избегать физического перенапряжения и не употреблять алкоголь.
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Бонусы за донорство
Донорам по закону предоставляется два выходных дня по месту работы с сохранением среднего заработка за этот срок. Это могут быть дни прохождения медицинского обследования и сдачи крови либо другие два любых дня на усмотрение донора и по согласованию с работодателем. Также после забора крови донор получает бесплатное горячее питание либо денежную компенсацию на обед.
Почетные доноры России имеют право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных медучреждениях в рамках ОМС, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, а получают ежегодную денежную выплату.
Почетные доноры Москвы, проживающие в столице (при условии дальнейшей сдачи крови на городских станциях не менее трех раз или плазмы не менее семи раз или тромбоцитов не менее семи раз ежегодно в течение последующих лет), имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также скидки в размере 50% на оплату ЖКХ и покупку лекарств.
Как часто можно сдавать кровь и ее компоненты
Мужчинам можно проходить процедуру донации крови не более 5 раз в год, женщинам — не более 4 раз в год. Сдавать плазму можно не более 20 раз в год, тромбоциты — не более 10 раз в год.
При этом интервал между процедурами должен составлять не менее 60 дней — для донации крови; не менее 14 дней — для сдачи компонентов крови (тромбоцитов, плазмы); 60-180 дней — для донорства эритроцитов.
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