Как стать донором крови в Москве и Подмосковье

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На доноров Московского региона распространяются те же правила, что действуют на территории России.

Во-первых, необходимо иметь гражданство РФ либо вид на жительство сроком не менее года.

Во-вторых, человеку должно исполниться 18 лет (либо полная дееспособность приобретена им до достижения этого возраста в соответствии с законом).

В-третьих, вес донора должен составлять не менее 50 кг. В-четвертых, донорство — добровольное мероприятие, поэтому потребуется согласие человека.

Наконец, у потенциального донора не должно иметься абсолютных и временных противопоказаний к процедуре.

Как оформить ежегодную выплату донорам в Подмосковье>>