РИАМО - 19 апр. Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении ООО «МТ Трейд» к административной ответственности, на текущий момент фирма оштрафована на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

За то, что фирма в установленный срок не предоставила в адрес управления истребованные документы, материалы и сведения, в отношении нее возбудили дело.

Штраф был наложен по результатам рассмотрения административного дела по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ «Непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством РФ».

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