РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. 15 природных пожаров произошло в подмосковном Красногорске за последнюю неделю, основной причиной стал пал травы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск, в течение прошедшей недели на территории округа произошло 15 природных пожаров. Основная причина возгораний – пал сухой травы.



В выходные и праздничные дни сотрудники ОНД и ПР по горокругу Красногорск совместно с представителями лесного хозяйства, полиции, административно-технического надзора и администрацией городского округа Красногорск организуют патрулирования лесного массива и мест отдыха.