РИАМО - 19 апр. Циклон из Приазовья пройдет по центральной части России, атмосферное давление днем 21 апреля в Московском регионе резко упадет и начнет подниматься вечером, сообщается на сайте «Метеоновости».

21 марта в Московском регионе прогнозируют дождь, ночью местами сильный. Ночью в столице температура составит плюс 3... плюс 5 градусов, в Подмосковье – 0... плюс 5, днем соответственно плюс 8... плюс 10 градусов и плюс 5..плюс 10 градусов. Порывы ветра достигнут 18 м/с.

Южный циклон пройдет практический через весь Московский регион, поэтому давление днем в среду упадет сразу на 15 единиц ртутного столба и составит 735 мм рт. ст. Циклон пройдет через регион быстро, поэтому давление начнет стремительно повышаться уже вечером. 22 апреля ожидается нормальное атмосферное давление.

Метеозависимым людям напоминают, что в этот день им нужно внимательнее относиться к своему самочувствию, не забывать принимать лекарства, не перетруждаться и по возможности не садиться за руль.

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