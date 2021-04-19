РИАМО - 19 апр. Школы и детские сады Подмосковья перешли на летний режим онлайн-проверок, за пять дней работы прошло более 16 тыс. проверок, на последующее устранение направлено 270 недочетов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для обеспечения чистоты, порядка и безопасности на игровых и спортивных площадках и при входе в школы и детсады ведется цифровой контроль. <…> в теплое время года приложение позволяет отслеживать уборку мусора и листвы, исправность инвентаря и ограждений на территории более чем 3200 школ и детсадов региона. За пять рабочих дней с помощью мобильной платформы проведено уже 16 тысяч проверок, выявлено 270 недочетов, которые направлены на доработку исполнителям», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Один из сотрудников учреждения каждый рабочий день проводит осмотр и фотофиксацию объекта по чек-листу в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». В список проверки входит уборка территории перед входом, площади за воротами, а также самого здания от мусора, листвы и луж. Ежедневно проверяется исправность оборудования на игровых и спортивных площадках, отсутствие незапертых калиток и щелей в заборах, а также состояние мусорного контейнера.

Контроль за территориями школ и детских садов в Подмосковье ведется через приложение и систему ЦУР с 2020 года. В зимнее время в чек-лист включают проверки снега, наледи и сосулек.

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