РИАМО - 19 апр. Новый жилой дом на 70 квартир по программе реновации возвели в Даниловском районе столицы в 5-м Рощинском проезде, в настоящий момент идет процесс заселения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел возведенный в рамках программы реновации жилого фонда этот дом.

«Переселение жителей Даниловского района по программе реновации началось в конце прошлого года. Первые новоселы переселяются буквально в своем дворе. Стартовых площадок достаточно, поэтому есть уверенность, что жителям пятиэтажек в этом районе не придется ждать новых квартир слишком долго», – отметил Собянин.

Всего в программу в Даниловском районе вошел 31 дом. При этом 19 домов предстоит снести, а еще 12 домов, имеющих градостроительную ценность, планируется реконструировать после расселения.

Здесь в новые квартиры в рамках реновации жилья переедут свыше 5 тыс. человек. В районе определены семь стартовых площадок общей мощностью 81,1 тыс. кв. м.

Дом в 5-м Рощинском проезде начали заселять еще в декабре прошлого года. По шести другим стартовым площадкам ведется строительство, проектирование либо разработка градостроительной документации.

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