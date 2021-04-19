РИАМО - 19 апр. В Московской области днем 20 апреля ожидаются восточный ветер 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с, а также кратковременный дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Желтый уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду, объявлен в Московском регионе до 12 часов 20 апреля. Температура ночью будет плюс 3 – плюс 5 градусов, днем — от плюс 10 до плюс 12.

«При порывистом ветре: уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций», - сообщается на сайте.

Также гражданам напоминают, что на улице во время сильного ветра лучше избегать шатких строений, домов с неустойчивой кровлей, деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

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