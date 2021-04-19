РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. На Новорязанском шоссе Люберец с начала года ликвидировали более 30 нарушений чистоты и порядка, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

С начала 2021 года Госадмтехнадзор Московской области выявил 491 нарушение чистоты и порядка вдоль «вылетных» магистралей в городских округах Подмосковья.

«Наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 180. В том числе нарушения ликвидированы на Новорязанском шоссе Люберец - всего 32», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 49 остановочных павильонов и 44 различных объекта на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог; 12 объектов электросетевого хозяйства, 11 ограждений, семь фасадов зданий.

Демонтировано 50 средств размещения информации и три самовольно установленных объекта торговли. Всего устранены 392 различных нарушения.

За текущую неделю в Подмосковье устранено 21 нарушение на объектах, расположенных вдоль вылетных трасс.