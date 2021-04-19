РИАМО - 19 апр. Столкновение четырех машин произошло в Лефортовском тоннеле Москвы днем в понедельник, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Движение в сторону центра затруднено на 3 км. В результате ДТП никто не пострадал.

На данный момент серьезных пробок в столице не отмечается. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в мегаполисе составляет всего 4 балла. При этом к вечеру в Москве прогнозируют пробки до 7 баллов.