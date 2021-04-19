РИАМО - 19 апр. Акция «Бессмертный полк» в очном формате на данный момент не может быть проведена из-за жестких требований Роспотребнадзора, акцию могут провести 24 июня, сообщила журналистам сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы как организаторы сможем организовать шествие «Бессмертный полк» в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, - это 24 июня», - сказала Цунаева.

Она добавила, что на сегодняшний день организаторы шествия не могут взять на себя ответственность за проведение очной акции с учетом требований Роспотребнадзора.

«Подготовлены требования, которые делают невозможным обеспечение безопасности. Это не только обязательный метр между участниками, это измерение температуры каждого участника при входе на шествие, максимальное обеспечение входов на шествие, необходимость надевать маску или респиратор и их смена каждые три часа. К сожалению, мы не готовы взять на себя такую ответственность», - добавила Цунаева.

Шествия «Бессмертного полка» проходят в День Победы с 2012 года. Люди несут на табличках фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия проходят не только в России, но и за рубежом.

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