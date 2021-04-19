РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. Шесть субботников по очистке берегов и русел рек проведут в подмосковном Красногорске с апреля по сентябрь в рамках всероссийской акции «Вода России», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
Ближайший субботник пройдет 24 апреля на реке Грязеве в поселке Нахабино (координаты GPS места проведения мероприятия: начальная точка - 55.851920, 37.168138; конечная точка- 55.851089, 37.179320). 15 мая желающие смогут поучаствовать в уборке Москвы-реки в селе Ильинское (начальная точка - 55.754918, 37.235953; конечная точка - 55.752134, 37.244064).
5 июня еще один субботник проведут на реке Грязеве (начальная точка - 55.854955, 37.187895; конечная точка - 55.852305, 37.193762). 19 июля массовую уборку проведут на реке Синичке в Красногорске (начальная точка - 55.827204,37.343657; конечная точка - 55.825513,37.344858).
17 августа - на реке Липке в поселке Ленинский (начальная точка- 55.750047, 37.185433, конечная точка - 55.752842, 37.183330). 11 сентября можно будет присоединиться к очистке реки Сходни в деревне Путилково (начальная точка - 55.855928, 37.386545, конечная точка - 55.854799, 37.383648).
Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России» («Берег добрых дел») является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Присоединиться субботникам могут все желающие.
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