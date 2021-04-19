РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. Культурные учреждения Люберец на минувшей неделе провели 275 мероприятий, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе культурные учреждения Люберец провели 275 мероприятия, из них 160 - очно. 15 апреля на заводе «Звезда» состоялось торжественное награждение победителей «Космического диктанта». 16 апреля прошло открытие межрегиональной выставки «Малые города России», - сказал Криворучко.

Он отметил, что сотрудники культурных учреждений провели субботники.

«За указанный период учащиеся детских школ искусств привезли 37 наград. 17 мая состоится премьера нового маршрута в рамках пешеходной экскурсии от музея истории и культуры поселка Малаховка», - сказал Криворучко.