РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. В подмосковном Красногорске сдают в аренду на 5 лет помещение площадью 32,5 кв. м, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение площадью 32,5 кв. м сдается в Красногорске по адресу: улица Чайковского, дом 13, помещение II. Срок аренды объекта составляет 5 лет.

Нежилое помещение находится на цокольном этаже и имеет отдельный вход, что удобно для открытия бизнеса. Назначение данного объекта - под свободный вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, поэтому данный лот отлично подойдет под административное помещение или офис.

Сдаваемое помещение располагается в пешей доступности от Волоколамского шоссе, а расстояние от МКАД составляет всего 4 км.

Стартовая величина годовой арендной платы за пользование помещением составляет 140 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 июня 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу (номер процедуры - 43418). Аукцион состоится 22 июня 2021 года.

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