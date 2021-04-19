РИАМО - 19 апр. Столичные следователи начали доследственную проверку сообщения в соцсетях, в котором говорится о нападении собак бойцовских пород на женщину с ребенком недалеко от ЖК «Саларьево», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Женщина гуляла вместе с ребенком и своей собакой. В какой-то момент появились две собаки бойцовской породы. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом Readovka, собаки были без поводков и намордников.

Женщине с ребенком помогли отбиться прохожие, также они подняли на руки и маленькую собаку. Еще на кадрах видно, что одна из собак вела себя крайне агрессивно и нападала на других прохожих с питомцами. На видео хозяин собак никак не отреагировал на произошедшее.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку работе участкового и органов исполнительной власти по контролю за исполнением требований по содержанию домашних животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

РЕН ТВ пишет, что местные жители часто видят, как владелец гуляет со своими собаками без поводка и намордника.