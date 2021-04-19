РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 апр. На заседании совета депутатов городского округа Котельники 21 апреля будет утвержден новый состав Молодежного парламента, сообщает пресс-служба администрации округа.

После вынесения решения он будет считаться полностью избранным и может начинать свою работу в рамках нового созыва, а также планировать проведение первого заседания для избрания председателя, заместителей, секретаря и пресс-секретаря организации.

В состав Молодежного парламента войдут 19 человек. Их избрание осуществляется в два этапа. Первый - путем прямого голосования, которое проходило в Котельниках в марте. Второй этап – по итогам заседания организационного комитета по формированию Молодежного парламента при совете депутатов. Решение организационного комитета будет направлено в совет депутатов для дальнейшего утверждения всех членов нового созыва.

Молодежный парламент является совещательным органом. В него входят молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Основная цель организации - пропаганда активной гражданской позиции, развитие духовно-патриотического воспитания молодежи, здорового образа жизни. Ее представители становятся постоянными участниками городских мероприятий, федеральных и региональных молодёжных форумов, являются связующим звеном между властью и молодежью.