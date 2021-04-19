РИАМО - 19 апр. Началось голосование на портале «Активный гражданин» по выбору названия для нового вида пассажирских перевозок – автобусов по требованию, которые в тестовом режиме планируют запустить в первом полугодии 2021 года в новой Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новые микроавтобусы можно будет вызвать через приложение «Московский транспорт». Нужно будет ввести информацию о поездке, приложение рассчитает стоимость и закажет машину. Водитель должен будет остановиться не более чем в 500 м от клиента. Ожидание займет не более 30 минут. В салоне может поместиться до 16 человек. Стоимость проезда будет выше, чем в маршрутных автобусах, но ниже, чем у такси.

«Участникам голосования в «Активном гражданине» предлагают решить, как назвать новый сервис. На выбор у них есть три варианта: «По пути», «Союз», «Твойбус», - сообщается на сайте.

Такие автобусы должны дополнить регулярный общественный транспорт. Подобная практика существует в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке. Особенно актуальным данное решение должно стать для жителей районов, где нет метро и МЦД.

С момента открытия проекта «Активный гражданин» в 2014 году там прошло более 4,9 тыс. голосований.

«Зайцы» поневоле: москвичи о плюсах и минусах автобусов без турникетов>>