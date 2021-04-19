РИАМО - 19 апр. Автовладельцев Москвы призвали к осторожности на дорогах из-за усиления ветра до 17м/с и дождя, сообщает пресс-служба транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Водителям напомнили, что в условиях непогоды нужно соблюдать допустимую скорость движения, избегать резких маневров.

Кроме того, при сильном ветре не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

«Берегите себя и не забудьте зонтик», - говорится в сообщении.

На этой неделе погода в Подмосковье и столице будет неустойчивой: в начале недели будет ветрено и прохладно, в середине недели немного потеплеет, но в субботу снова будет дождливо и прохладно.

«Желтый» уровень погодной опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе до 20 апреля>>