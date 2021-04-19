РИАМО - 19 апр. Партия «Единая Россия» обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением полностью оплачивать больничные для родителей дошкольников вне зависимости от стажа, сообщает ТАСС.

«Давайте обратимся к президенту с предложением полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа», - сказал первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой.

Турчак отметил, что молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, пока сами ходят на работу.

«Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Эту несправедливость нужно устранять», - сказал Турчак.

По его словам, в первую очередь предложенная мера позволит поддержать молодых родителей, которые только начинают свою карьеру, потому что зачастую именно у таких семей уход на больничный ощутимо сказывается на бюджете.

В настоящее время выплата больничного зависит от стажа сотрудника, если стаж менее пяти лет, она составляет 60%, от пяти до восьми лет - 80%, более восьми лет - 100%.

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