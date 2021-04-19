РИАМО - 19 апр. Партия «Единая Россия» обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением полностью оплачивать больничные для родителей дошкольников вне зависимости от стажа, сообщает ТАСС.
Турчак отметил, что молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, пока сами ходят на работу.
«Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Эту несправедливость нужно устранять», - сказал Турчак.
По его словам, в первую очередь предложенная мера позволит поддержать молодых родителей, которые только начинают свою карьеру, потому что зачастую именно у таких семей уход на больничный ощутимо сказывается на бюджете.
В настоящее время выплата больничного зависит от стажа сотрудника, если стаж менее пяти лет, она составляет 60%, от пяти до восьми лет - 80%, более восьми лет - 100%.
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