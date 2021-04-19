РИАМО - 19 апр. С наступлением устойчивой теплой погоды в Подмосковье возрастает риск возникновения лесных пожаров, поэтому с понедельника по 15 ноября в регионе объявлен пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«В лесничествах начинается горячая пора. С сегодняшнего дня все силы и средства переводятся в режим высокой готовности к тушению лесных пожаров, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина, весной наибольшую опасность представляют поджоги сухой травы. Она занимает большую площадь и ветер быстро распространяет по ней огонь.

Жителей и гостей Подмосковья просят не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палы сухой травы, не бросать непотушенные спички и окурки. За нарушения пожарной безопасности в лесу предусмотрена ответственность.

В случае обнаружения возгорания, следует незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

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