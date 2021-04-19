РИАМО - 19 апр. Клиенты офиса МособлЕИРЦ в подмосковной Электростали высоко оценили качество предоставления услуг в расчетном центре с помощью электронной «книги жалоб и предложений», сообщает пресс-служба компании.

Месяц назад в офисе МособлЕИРЦ в Электростали в пилотном режиме запустили первую электронную систему оценки лояльности клиентов. Посетители могут оценить качество работы расчетного центра одним нажатием кнопки.

«За время работы пилотной системы половина посетителей офиса в Электростали поставила нам оценки. Средняя оценка - 4,8 по пятибальной шкале. Спасибо нашим клиентам за высокие баллы», - сказал генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

Для клиентов электронная система является современным аналогом книги жалоб и предложений, она позволяет поблагодарить сотрудников или высказать замечание к работе центра.

«В МособлЕИРЦ установлены корпоративные стандарты обслуживания. <...> Электронная система оценки нашей работы – это дополнительный способ получить обратную связь от клиентов, сигнал о том, как соблюдаются стандарты, на что обратить внимание, как сделать обслуживание удобнее», — добавил Савельев.

Оценить качество работы расчетного центра можно двумя способами: после обслуживания нажать на планшете клавишу «отлично», «удовлетворительно» или «плохо», либо отсканировать талон электронной очереди в специальном терминале и оценить обслуживание по пятибалльной шкале.

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