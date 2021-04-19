РИАМО - 19 апр. В начале мая в Москве и Подмосковье ожидается температура воздуха в рамках климатической нормы, столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Конец апреля и начало мая не обещают экстремального тепла. Температура воздуха будет умеренно положительна - около 10 градусов тепла днем. Это недалеко от нормы климата, в первый числах следующего месяца так и должно быть», - сказала Позднякова.

Она добавила, что сильного ветра в начале мая также не ожидается. При этом в регионе могут пройти кратковременные дожди.​

В этом году майские праздничные дни продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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