РИАМО - 19 апр. Правила по переводу грузовиков массой более 3,5 т с МКАД на ЦКАД будут действовать только для транзитных машин, поэтому эти ограничения не должны привести к повышению цен на товары, сообщает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что поставщики и перевозчики продуктов из-за изменений правил проезда грузовиков в Москве обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Поставщики считают, что ограничения проезда грузовиков по МКАД приведут к повышению цен и сбоям при поставках.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы напомнили, что ограничения затронут только транзитные грузовики. Для тех машин, которые возят товары в Москву, ничего не изменится.

Были проведены три семинара о том, как правильно подать заявку на пропуск. Участие в мероприятиях приняло свыше 1 тыс. грузоперевозчиков.

Благодаря переводу грузовых транспортных средств на ЦКАД и иные магистрали передвижение по МКАД станет удобнее и безопаснее.

В этом году власти Москвы и Подмосковья приняли решение об ограничении проезда транзитного грузового транспорта массой более 3,5 тонн по МКАД и выводе его на ЦКАД и бесплатные трассы А-107 и А-108. Новые правила для въезда грузовиков в столицу начнут действовать с 5 мая.

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