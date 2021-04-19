РИАМО - 19 апр. По данным Таллинского аэропорта, полеты между Москвой и Таллином возобновляются с 25 апреля, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Авиасообщение между столицами Эстонии и России возобновляется с 25 апреля», - говорится в сообщении.

Ранее Россия временно приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение было принято из-за резкого роста числа зараженных Covid-19 в этих странах. Пока запрет на полеты действует до 1 июня.

Туристы, желающие отдохнуть за рубежом, могут отправиться в Грецию или на Кубу. Кроме того, с 23 мая Израиль планирует открыть свои границы для вакцинированных россиян.

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