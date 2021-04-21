РИАМО – 21 апр. Коллектив АО «Воскресенские минеральные удобрения» отметили благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вручение награды химикам за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие промышленности Московской области было приурочено к Празднику труда в Подмосковье, сообщает пресс-служба ВМУ.

Торжественная церемония состоялась в ДК «Юбилейный». Одним из почетных гостей праздника стал исполняющий обязанности министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко, который передал награду от губернатора представителям АО «ВМУ» и поблагодарил коллектив предприятия за плодотворную работу.

Наградой от Союза «Московского областного объединения организаций профсоюзов» в этот праздничный день также была удостоена кассир первичной профсоюзной организации (ППО) АО «ВМУ» Наталья Снурницына, которая работает на химкомбинате с 1973 года. Наталья Павловна начинала свой трудовой путь машинистом машинного бюро в канцелярии. С 1974 года работала лаборантом объединенного цеха производства двойного суперфосфата, занимала должность технического секретаря парткома. С 1990 года и по настоящее время работает кассиром ППО.

Также в рамках празднования Дня труда Подмосковья в стенах ДК «Юбилейный» состоялась выставка-ярмарка промышленных товаров и продуктов питания, произведенных на территории г.о. Воскресенск. Стенд АО «Воскресенские минеральные удобрения» вызвал повышенный интерес у многочисленных гостей мероприятия, в том числе у представителей правительства Московской области, Московской областной думы, Московского областного объединения организаций профсоюзов и администрации городского округа Воскресенск. Посетители выставки смогли не только ознакомиться с образцами выпускаемой предприятием продукции, но и получить ответы на интересующие вопросы напрямую от представителей химкомбината.