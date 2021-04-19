РИАМО - 19 апр. Прокуратуре ТиНАО поручено проверить сообщения в социальных сетях, в которых говорится о нападении собак бойцовской породы на мать и ребенка недалеко от ЖК «Саларьево», сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Как сообщается в социальных сетях и средствах массовой информации, мать с ребенком гуляли со своей собакой недалеко от ЖК «Саларьево». В этот момент на них напали две собаки, которые находились без поводка и намордника. Хозяина собак поблизости не оказалось, оттащить собак от женщины помогли прохожие», - сообщает пресс-служба.

В ходе проверки предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдению закона об ответственном обращении с животными.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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