РИАМО - 19 апр. В Москве в настоящий момент продолжает активно цвести ольха, а орешник уже завершил цветение, но другие растения-аллергены продолжат цвести до сентября, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В Telegram-канале ведомства опубликовали календарь с примерными сроками и пиками пыления.

Так, в конце апреля начнется пик пыления сразу нескольких растений-аллергенов: березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена. В соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния.

Клен будет цвести с апреля по май, а пик придется – на конец апреля-первую половину мая. Сосна и одуванчик в столице будут цвести в этом году в мае-июне. Подорожник и крапива зацветут с июня по август, а полынь и амброзия – с июля по сентябрь.

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