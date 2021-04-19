РИАМО - 19 апр. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что в России выявили 192 случая британского и 21 случай южноафриканского штаммов Covid-19, передает Nation News.

Британский штамм впервые обнаружили в прошлом году. Он начал распространяться по Европе. Для новых штаммов вируса характерна более высокая активность и устойчивость перед вакцинами.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса эффективна против всех различных мутаций вируса, включая британский штамм.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 710 690 случаев коронавируса в 85 регионах.

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