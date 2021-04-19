РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. Члены партии «Единая Россия» вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» и жителями вышли на субботник в минувшие выходные, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

В уборке участвовали депутаты Люберец Павел Софьин, Александр Мурашкин, Татьяна Мельник, Сергей Непомнящий, Анатолий Уханов, Вячеслав Калинин, Дмитрий Коровкин. Партийцы навели порядок в сквере у дома №362 по Октябрьскому проспекту, вблизи дома №46 в поселке Калинина. Также молодогвардейцы Люберец убрали территорию вокруг Дома ребенка и Сквер Победы в Малаховке.

В рамках Международного дня памятников и исторических мест накануне сторонник партии «Единая Россия» Павел Софьин и молодогвардейцы навели порядок в Сквере Победы в Малаховке. Муниципальный куратор партийного проекта «Историческая память» Ильдар Невмятуллин привел в порядок стенд «Бессмертный полк» в поселке Томилино.

«Мы стараемся поддерживать чистоту и порядок мест воинской славы. Это наша память, и ее надо беречь», – сказал Софьин.

Жителей Люберец пригласили на масштабный областной субботник 24 апреля.