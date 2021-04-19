РИАМО - 19 апр. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский подписал с ООО «Регион 34» и главой К(Ф)Х Анатолием Ванюшкиным соглашения о намерениях осуществлять взаимодействие при реализации инвестиционных проектов, расположенных на территории городского округа Коломна, сообщили в пресс-службе министерства.

«Соглашение предусматривает реализацию проекта по созданию комплексов для выращивания, хранения и переработки овощей. Объем инвестиций составит 310 млн рублей. Проектная мощность - 12 тыс. тонн единовременного хранения овощей», - сказал Сергей Воскресенский.

Реализация проекта осуществляется поэтапно в две очереди. На сегодняшний день завершается первая очередь по созданию овощехранилища площадью 4,5 тыс. кв. метров и мощностью 4 тыс. тонн единовременного хранения с объемом инвестиций 170 млн рублей. Более 30 местных жителей из деревень Сельниково и Зарудня получат работу.

«Вторая очередь включает реконструкцию и модернизацию комплексов хранения овощей, сортировки, переработки и фасовки овощей. Уже ведутся работы по завершению проекта площадью 11,5 тыс. кв. метров и мощностью 8 тыс. тонн единовременного хранения. Объем инвестиций составит около 140 млн рублей», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что до конца текущего года планируется также приобрести и ввести в эксплуатацию дополнительные линии по сортировке, мойке, чистке, измельчению и сушке овощей. После запуска второй очереди проекта будет создано еще 30 новых рабочих мест.