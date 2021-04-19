РИАМО - 19 апр. Доследственную проверку проводят в Раменском округе после обнаружения тел двух мужчин в сгоревшей бытовке в деревне Островцы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.