РИАМО - 19 апр. На текущей неделе погода в Подмосковье и столице будет неустойчивой: в начале недели будет ветрено и прохладно, в середине недели немного потеплеет, но в субботу снова будет дождливо и прохладно, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник ночью местами пройдет небольшой дождь. В столице будет плюс 3 – плюс 5 градусов, в Подмосковье – 0 – плюс 5. Днем также ожидается дождь, в Москве температура составит плюс 8 – плюс 10 градусов, в области – плюс 6 – плюс 11. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

Дождь прогнозируется в среду, ночью он местами будет сильным. Ночью в столице температура составит плюс 3 – плюс 5 градусов, в Подмосковье – 0 – плюс 5, днем соответственно плюс 8 – плюс 10 и плюс 5 – плюс 10 градусов. Порывы ветра достигнут 18 м/с.

В четверг ночью также пройдет небольшой дождь. Ночью в столице плюс 3 – плюс 5, в Подмосковье — 0 – плюс 5 градусов. Днем в Москве температура составит плюс 14 – плюс 16 градусов, в области – плюс 12 – плюс 17. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

В пятницу пройдет кратковременный дождь. Ночью будет плюс 2 – плюс 7 градусов, днем — плюс 14 – плюс 19. В субботу также ожидается дождь. Температура ночью составит плюс 3 – плюс 8 градусов, днем — плюс 8 – плюс 13 градусов.

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