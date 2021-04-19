РИАМО - 19 апр. По состоянию на 15 апреля, в медучреждения Подмосковья с жалобами на укусы клещей обратились 24 человека, среди них семеро детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 531 обращение, в том числе 183 среди детей. В регионе проводят вакцинацию от клещевого энцефалита. К 15 апреля в Подмосковье вакцинировано 1050 человек.

Также в этом году зафиксировали уже девять случаев болезни Лайма (все у взрослых). Это в 2,1 раза больше, чем в 2020 году (19 случаев), если считать долю заражений на количество укусов.

Случаев заражения клещевым энцефалитом не выявлено. Ситуация с клещами находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

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