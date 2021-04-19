РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 апр. Юные бойцы из подмосковных Котельников стали бронзовыми призерами Всероссийских соревнований по универсальному бою, сообщает пресс-служба администрации округа.

В минувшие выходные в Домодедове прошли Всероссийские соревнования по универсальному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, мужчин и женщин. В турнире приняли участие спортсмены из 26 регионов страны. В состав сборной Московской области вошли восемь спортсменов из Котельников.

Два спортсмена, представляющие спортшколу «Котельники», стали бронзовыми призерами. В возрастной категории 12-13 лет Станислав Капсамун дошел до финала турнира, уступив в полуфинале всего один балл сопернику. В результате он завоевал бронзовую медаль Всероссийского первенства.

Кроме того, 19-летний выпускник спортивной школы Котельников Мансур Шхалаев во взрослой категории в трех раундах выиграл бой у мастера спорта и призера Кубка мира со счетом 3:0, завоевав третье место.

Пятерку сильнейших замкнул Сергей Гришняев.