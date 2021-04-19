РИАМО - 19 апр. Правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство в парке на юге мегаполиса, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, поздно вечером 17 апреля 2021 года в городскую больницу с территории Братеевского парка доставлен 37-летней мужчина с колото-резаными ранениями в области туловища. Потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь», – сказала Иванова.

Во время допроса подозреваемый признал вину в полном объеме. По его словам, конфликт с потерпевшим у него произошел на бытовой почве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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