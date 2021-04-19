РИАМО - 19 апр. Компаниям по обслуживаю лифтов в жилых домах Подмосковья, которые оказались в красной зоне областного рейтинга, необходимо в течение месяца повысить качество своей работы, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«(Лифтовым компаниям - ред.) дать месяц на приведение к общеобластному стандарту. <...> Если они не пришли в себя, управляющие компании просто должны расторгнуть с ними договоры», - сказал Хромушин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По словам Хромушина, в красной зоне находятся 24 компании, в том числе обслуживающие лифты в Лобне, Власихе, Шаховской. В зеленой зоне рейтинга находятся 11 лифтовых компаний, 102 компании разместились в желтой зоне. Рейтинг составили на основе данных о жалобах жителей на обслуживание лифтов.

Как уточнили в пресс-службе подмосковного МинЖКХ, дополнительными критериями оценки были общее количество лифтов, обслуживаемых специализированной организацией на территории каждого округа, и наличие длительных простоев лифтов.

«Разработанная система оценки и рейтингования компаний, обслуживающих лифтовое оборудование в регионе, позволяет объективно оценить реальное состояние дел. Мы опираемся на мнение самих жителей, видим системные жалобы и уже разбираемся с подрядчиками. Мы не держим тех, кто не хочет или не умеет работать. Как показал мониторинг, всегда найдутся добросовестные компании, готовые взять проблемные объекты на себя и наладить их работу», - сказал глава областного министерства ЖКХ Антон Велиховский.

Всего в Московской области насчитывается 12,8 тыс. домов с лифтами, лифтовой парк составляет порядка 53 тыс. единиц. За первый квартал 2021 года было заменено 274 лифта в 122 многоквартирных домах. До 2022 года планируется заменить более 1,5 тыс. лифтов в 523 домах.

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