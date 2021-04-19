РИАМО - 19 апр. Более 700 тыс. жителей Подмосковья привились от коронавируса, свыше 40% из них составили люди старше 60 лет, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Вакцинировано 708 тыс. человек, из них жители старше 60 лет - 41%», - сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Стригункова добавила, что среди крупных муниципалитетов лидерами по темпам вакцинации стали Химки, Коломна и Орехово-Зуевский округ, средних - Егорьевск, Ступино и Наро-Фоминский округ, малых - Кашира, Волоколамский округ и Шатура.

На данный момент прививка – это единственный надежный способ защиты от коронавирусной инфекции и ее осложнений. Вакцинация проводится бесплатно.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>