В этом году изменились некоторые правила, актуальные для любителей загородного отдыха. В частности, уточнены требования, касающиеся разведения костров на участках, и изменены правила проведения общих собраний. А «дачную амнистию», по которой можно оформить собственность в упрощенном порядке, продлили до 2026 года. В преддверии летнего сезона обозреватель РИАМО собрала все важные нововведения в законодательстве, касающиеся дачного отдыха, и попросила экспертов их прокомментировать.

Продолжение «дачной амнистии»

По неофициальным сведениям, в стране около 25 млн объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, говорит Владимир Малашин, эксперт Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», заведующий адвокатской конторой «Малашин и партнеры». Из-за этого казна недополучает налоги.

В декабре прошлого года вступил в силу закон о так называемой дачной амнистии, продливший ее до 1 марта 2026 года (ознакомиться с ним можно здесь). До этого срока россияне смогут применить упрощенный порядок оформления прав на свои садовые или жилые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. При этом право собственности на участок должно было быть получено до 30.01.2001.

«Дачная амнистия» действует с 1 сентября 2006 года, почти 15 лет. По словам Светланы Петропольской, юриста, совладельца юридической компании URVISTA, за время действия амнистии россияне смогли в упрощенном порядке узаконить права на почти 14 млн объектов недвижимости, включая садовые домики, бани и прочее.

Упрощенное оформление собственности возможно при наличии права на земельный участок на основании технического плана (его подготавливает кадастровый инженер) и декларации, которые составляются собственником. С собранным пакетом документов следует обращаться в МФЦ. Кроме того, нужно будет оплатить государственную пошлину за регистрацию права собственности в размере 350 рублей.

В случае если гражданин уклонится от оформления прав на жилой дом, с точки зрения закона здание может быть расценено как самовольная постройка. Штраф, согласно статье 9.5 КоАП РФ, составляет 2–5 тыс. рублей. Современная техника позволяет совершать аэрофотосъемку, поэтому обнаружить нарушение нетрудно, предостерегает Владимир Малашин.

«Дачная амнистия» выгодна не только государству, которое будет получать больше налогов.

«С оформлением права собственности владельцы смогут участвовать в сделках купли-продажи и дарения, передавать объекты по наследству», — отметила Петропольская.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов добавил, что упрощенный порядок регистрации не исключает необходимости соблюдения требований статьи 51.1 ГК РФ о направлении в администрацию муниципального образования уведомления о начале нового строительства. В противном случае гражданину грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб., поэтому не стоит начинать стройку самовольно, надеясь на последующую амнистию.

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Новые правила собраний в СНТ

В ноябре прошлого года в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» были внесены поправки, касающиеся проведения ежегодных общих собраний членов товариществ.

Ранее по закону ОНТ и СНТ должны были проводить общие собрания ежегодно и при этом уведомлять участников в обязательном порядке либо заказным письмом, либо направляя сообщение по электронной почте. В противном случае владельцы участков могли обратиться в суд с иском и оспорить все принятые в рамках собрания решения, говорит Светлана Петропольская.

Благодаря внесенным осенью поправкам теперь собрания можно проводить без обязательного уведомления всех владельцев участков. Дата, место, время и повестка могут быть зафиксированы в уставе огороднического или садоводческого товарищества. Туда же можно включить и порядок ознакомления с документами и иными бумагами, которые будут рассматриваться в ходе собрания.

Если же собрание внеочередное, то о нем владельцев участков по-прежнему нужно уведомлять, уточнил Юрий Аванесов.

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Обновленные противопожарные правила

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила противопожарного режима.

Согласно документу, в частности, на дачных участках запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах — котловане (яме, рве) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или на площадке с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов. Объем емкости должен быть не более 1 куб. метра. Минимальное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек — 5 метров. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер нужно залить водой или засыпать песком до полного прекращения тления углей.

Петропольская разъяснила, что правила, вступившие в силу с нового года — это не свод совершенно новых правил, а документ, актуализирующий уже действующий регламент, из которого были исключены дублирующие и избыточные требования.

Размеры штрафов за нарушение противопожарных требований для физлиц, согласно статье 20.4 КоАП, варьируются от 2 до 3 тыс. рублей. Штрафы могут быть и больше, если разведение костра привело к пожару или было осуществлено во время особого противопожарного режима.

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Штраф за нецелевое использование участка

Хотя эта норма и не новая, на нее стоит обратить внимание. Многие садоводы и дачники даже не догадываются о существовании ответственности за нецелевое использование земельного участка. А впоследствии получают серьезный штраф за то, что, например, не начали застройку участка, не обработали почву и тому подобное. Согласно действующему законодательству, за использование земельного участка не по целевому назначению гражданину может грозить наложение административного штрафа (статья 8.8 КоАП РФ) в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка.