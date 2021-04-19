РИАМО - 19 апр. В новой Москве в инфекционном центре «Вороновское» прошло пять онлайн-конференций по борьбе с коронавирусной инфекцией, их участниками стали специалисты из семи стран мира, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С апреля 2020 года здесь прошло пять международных онлайн-конференций «Covid-19. Международный опыт, уроки для России» и множество телемостов, позволяющих специалистам из разных стран делиться своим опытом по борьбе с Covid-19», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что участниками конференций стали свыше 40 специалистов из Германии, Израиля, Франции, Китая, Южной Кореи, Швеции и России. Работа была организована международным медицинским кластером «Сколково», он запустил на территории госпиталя симуляционный центр с роботами-пациентами для отработки навыков сердечно-легочной реанимации врачами и медсестрами.

Хронология коронавируса: как прошел год пандемии>>

Тематика конференций

Бочкарев отметил, что повестка мероприятий, которые проходили в медиацентре госпиталя, формировалась по запросам врачей РФ, которые помогают заразившимся Covid-19. Так, общение в рамках конференций было продуктивным и позволило составить картину борьбы с заболеванием по всей планете. Конференции собрали до 10 тыс. слушателей. Работа по формированию повестки проводилась вместе со столичным департаментом здравоохранения.

По словам руководителя проекта международных конференций фонда ММК на тему борьбы с коронавирусной инфекцией Фаины Филиной, первое мероприятие посвятили организационным вопросам. После было решено перейти к конкретным клиническим случаям.

Филина отметила, что один телемост посвятили работе отделений интенсивной терапии. Так, на мероприятие были приглашены шведский эксперт из Каролинской больницы, немецкий эксперт-реаниматолог из Vinzenz Kranken Haus, руководитель отделений интенсивной терапии народной больницы Пекинского университета и другие.

Инфекционный госпиталь в поселении Вороновское построили в новой Москве за 37 дней. После этого здесь стали спасать людей, которые находились в особо тяжелом состоянии из-за коронавируса. Также госпиталь стал центром обмена опытом между странами и городами.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>