РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 апр. На территории индустриального парка «Южные врата» в Домодедове будет введен в эксплуатацию новый корпус, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Площадь построенного здания – около 43 тыс. кв. м. В нем могут разместить свои проекты резиденты индустриального парка. Благодаря этому в регионе будут созданы новые рабочие места», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2020 году управляющая компания индустриального парка «Южные врата» вошла в пятерку лучших подмосковных УК. Сейчас общая площадь предоставляемых помещений составляет около 500 тыс. кв. м. Объем инвестиций резидентов индустриального парка на юге Московской области - более 35 млрд рублей. В компаниях резидентов ИП трудоустроено 2 тыс. человек.