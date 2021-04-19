РИАМО - 19 апр. После открытия торгов в понедельник индекс Московской биржи поднялся до нового рекордного показателя в 3605,49 пункта, пишет Газета.ru.

Российский рынок акций в понедельник незначительно меняется по индексу Мосбиржи. Рублевый индекс к 10:21 мск снижался на 0,2%, до уровня 3590 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% до 1483 пунктов.

Ненадолго индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, в результате поднявшись утром до 3605,49 пункта.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 марта. Тогда индекс достиг отметки 3602,18 пункта.

Ранее СМИ сообщали, что более 1,8 млн частных инвесторов совершали сделки на Мосбирже в марте. Это рекорд за всю историю существования площадки.

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