РИАМО - 19 апр. В Подмосковье вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли свыше 700 тыс. человек, прививки делают в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах, МФЦ и клубах «Активного долголетия», сообщает пресс-службы Минздрава Московской области.

«На данный момент прививка – это единственный надежный способ защиты от Covid-19 и его осложнений. В первую очередь вакцинацию важно пройти людям старшего возраста, а также лицам с хроническими заболеваниями», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Прививку делают препаратом «Спутник V». Без предварительной записи можно вакцинироваться в ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах. Для вакцинации в поликлинике нужно предварительно записаться в самом медучреждении, на сайте госуслуг, по телефону «122» и в МФЦ.

Подробную информацию о вакцинации можно посмотреть на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 592 случая Covid-19, с начала пандемии выявили 243 231 случай инфекции. Вылечились от коронавируса в Подмосковье за сутки 462 человека, с начала пандемии – 200 139 человек.

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