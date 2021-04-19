РИАМО - 19 апр. В столице после Covid-19 выздоровели еще 1089 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 972 646 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2279 случаев коронавируса. Госпитализировали 903 человека.

Умерли за сутки 59 пациентов с инфекцией. С начала пандемии умерли 17 698 человек с коронавирусом.

В столице сохраняется требование об обязательном использовании масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Так, в транспорте проводятся активные рейды по проверке наличия масок и перчаток у пассажиров.

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