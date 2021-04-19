РИАМО - 19 апр. В Москве за минувшие сутки выявили 2279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в столице выявили 1 066 052 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В столице продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках города, а также в выездных пунктах в торговых центрах, МФЦ и других учреждениях. К вакцинации присоединились и частные клинки. При этом вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пандемия Covid-19 дала толчок к развитию медицинской отрасли, в частности, ускорилось развитие телемедицины, искусственного интеллекта и зрения.

За сутки в 83 регионах России выявили 8 589 новых случаев коронавируса. При этом в 12,6% случаев не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зарегистрировано 346 летальных исходов, полностью выздоровели 6 818 человек.

С начала пандемии зарегистрировали 4 710 690 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 105 928 летальных исходов, выздоровели 4 333 598 человек.

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