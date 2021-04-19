РИАМО - 19 апр. Фермеры Московской области проводят весенние полевые работы, в рамках которых они подкормили порядка 12 тыс. га озимых зерновых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По площади сева озимых зерновых культур в Подмосковье лидируют следующие городские округа: Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Кашира и Ступино.
Министр также отметил, что на данный момент уже проведено боронование многолетних трав на площади в 5,5 тыс. га — 8% от плана, зяби – 5,8 тыс. га, что также составляет 6% от плана.
Кроме того, сельхозпроизводителями заготовлено 4 тыс. га почвы под яровой сев — 3% от плана.
Производители полностью обеспечены семенами зерновых и зернобобовых, картофеля и овощных культур. Продолжается приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений.
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