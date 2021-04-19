РИАМО - 19 апр. Фермеры Московской области проводят весенние полевые работы, в рамках которых они подкормили порядка 12 тыс. га озимых зерновых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Состояние озимых культур в регионе оценивается в основном как хорошее и удовлетворительное. На сегодня подкормлено порядка 12 тыс. га озимых зерновых культур, это 14% от запланированной площади. Многолетних трав подкормлено более 8 тыс. га или 13% от плана», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По площади сева озимых зерновых культур в Подмосковье лидируют следующие городские округа: Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Кашира и Ступино.

Министр также отметил, что на данный момент уже проведено боронование многолетних трав на площади в 5,5 тыс. га — 8% от плана, зяби – 5,8 тыс. га, что также составляет 6% от плана.

Кроме того, сельхозпроизводителями заготовлено 4 тыс. га почвы под яровой сев — 3% от плана.

Производители полностью обеспечены семенами зерновых и зернобобовых, картофеля и овощных культур. Продолжается приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений.