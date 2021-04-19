РИАМО - 19 апр. Многопрофильный центр планируют разместить на участке со зданием бывшей автоматической телефонной станции (АТС) в районе Гольяново на востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«В здании АТС может разместиться многопрофильный центр с коммерческими помещениями, которые будут использоваться под медицинские учреждения, офисы, магазины, банки, общепит и прочее. При этом площадь существующего здания не изменится», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Участок находится на ул. Байкальская, вл. 13. Его площадь составляет 0,26 га.

На участке стоит здание бывшей АТС площадью 3420 кв. м. Инвестор может использовать его, а может и снести.