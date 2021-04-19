РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. В Люберцах за минувшую неделю произошло два пожара, пострадавших нет, сообщил на оперативном совещании в администрации заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«За неделю на территория гарнизона произошло шесть пожаров, из них: три в Котельниках, один в Дзержинском и два в Люберцах. Все пожары в Люберцах произошли 14 апреля», - сказал Катаев.

По его словам, в 03:00 по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 30, обгорел автомобиль по всей площади, марка устанавливается, пострадавших нет.